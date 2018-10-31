HBO раскритиковал Трампа за пост в стиле "Игры престолов"

Сегодня, 14:23 \\ Политика

Британский телеканал не оценил политический креатив призидента США. Об этом они рассказали журналистам CNN.

 Накануне Дональд Трамп разместил на своем микроблоге в Twitter фотографию с напидсью "Санкции близко. 5 ноября". Изображение напоминает стиль плакатов к сериалу "Игры престолов", который выпускает компания HBO. В частности, шрифт. Да и формулировка поста отсылает к знаменитому выражению "Зима близко", которое в ходу среди персонажей произведений Джорджа Мартина.

Создатели "Игр престолов" раскритиковали команду Дональда Трампа за политизацию "проекта". Сотрудники HBO не желают, чтобы их фирменный стиль присваивали в подобных целях. Позднее пресс-служба канала на Twitter решила обвинить Белый дом в неправомерном использовании формата. При этом пожелала сделать это на дотракийском языке.

"Игры престолов" в ходу и среди других американских политиков. Так бывший госсекретарь Хиллари Клинтон ссылалась на сюжет проекта и даже сравнивала себя с одним из женских персонажей - Серсеей Ланнистер.


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Автор - Александр Лубяной
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