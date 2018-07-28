Порошенко подписал соглашение с патриархом Варфоломеем о создании автокефальной церкви

Документы оформили 3 ноября в стамбульской резиденции священника. Президент Украины назвал день "историческим".

Соглашение закрепило сотрудничество и взаимодействие украинской церкви со Вселенским православным патриархатом. После подписания патриарх Варфоломей отметил, что договор переводит создание автокефальной церкви в завершающую стадию. По его словам, уже готовы все условия для предоставления Вселенским собором томоса Украине по всем канонам автокефалии.

Патриарх Варфоломей также подчеркнул, что имеет полномочия предоставить церкви такой статус. Он предполагает, что принятые меры помогут избавиться от раскола, царящего в Украине уже около 30 лет. Кроме того, патриарх выразил Петру Порошенко благодарность за храм Святого Андрея в Киеве, который накануне передали Константинополю. Его радует, что в столице Украине будет постоянное представительство Вселенского патриархата.

Напомним, 9-10 октября синод Константинополя отменил переход Киевской церкви под руководство Московского патриархата, который произошел в 1686 году. Таким образом, УПЦ после многовекового перерыва вновь подчиняется непосредственно Константинополю. Вскоре Украина должна получить автокефалию.