Путин возмутился пропажей слова из ГРУ

Президент предложил вернуть ведомству его былое название, изменненое во время срока Дмитрия Меведева. Свои мысли по этому поводу он высказал во время речи в Театре российской армии.

2 ноября в зале состоялся концерт в честь Дня военного разведчика и 100-летнего юбилея ГРУ. Поздравляя гостей с праздником, Владимир Путин возмутился пропажей слова из названия ведомства. С 2010 года она называется Главным управлением Генштаба Вооруженных сил. Политик не понял смысла измений и пожелал вернуть "разведывательное" на прежнее место. Присутствующие поддержали его аплодисментами. Ведь несмотря на новое название, западные СМИ и политики по прежнему употребляют абревиатуру "ГРУ".

Владимир Путин также отметил высокые заслуги и уникальные возможности российских разведчиков. Верховный главнокомандующий выразил подчиненным благодарность за успех спецопераций, а также информационные и аналитические доклады Генштаба для руководства России.