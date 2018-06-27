Украина запустила боевые ракеты на границе с Крымом

Военные провели стрельбы из зенитно-ракетных комплексов в Херсонской области. Об этом Командование Воздушных Сил 1 ноября отчиталось на странице в Facebook.

Мероприятия состоялись в четверг на государственном полигоне Украины "Ягорлык", расположенном неподалеку от границы с Крымом. Военнослужащие запустили боевые ракеты из С-300ПС и С-300ПТ Бук-М1. Кроме того, они провели испытания модернизированного комплекса Оса-АКМ и ракет к С-125М1.

Позднее предназначение стрельб прокомментировала пресс-служба СНБО со слов председателя Александра Турчинова. По его словам, запуски позволили Украине протестировать "многоэшелонную противовоздушную оборону". Это направление развития армии ведомство считает одним из самых важных и наиболее требующих обновления.