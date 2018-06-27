Украина запустила боевые ракеты на границе с Крымом

Сегодня, 15:19 \\ Политика

Военные провели стрельбы из зенитно-ракетных комплексов в Херсонской области. Об этом Командование Воздушных Сил 1 ноября отчиталось на странице в Facebook.

 Мероприятия состоялись в четверг на государственном полигоне Украины "Ягорлык", расположенном неподалеку от границы с Крымом. Военнослужащие запустили боевые ракеты из С-300ПС и С-300ПТ Бук-М1. Кроме того, они провели испытания модернизированного комплекса Оса-АКМ и ракет к С-125М1.

Позднее предназначение стрельб прокомментировала пресс-служба СНБО со слов председателя Александра Турчинова. По его словам, запуски позволили Украине протестировать "многоэшелонную противовоздушную оборону". Это направление развития армии ведомство считает одним из самых важных и наиболее требующих обновления.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Эрдоган: Турция начнет операцию против сил сирийских курдов к востоку от Евфрата в Сирии

 Один из мировых лидеров считает, что может бороться с боевиками, как резко войдя на оккупированную ими территорию, так и постепенно выгоняя их с нее.

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с...

Россия приняла контрмеры против 322 украинских граждан и 68 компаний

 Соответствующее постановление было подписано премьер-министром страны Дмитрием...

Врачи опровергли пользу самого популярного лекарства от гриппа у россиян

Стало известно об истинном влиянии одного из медикаментов на организм.

«Порошенко меня вычеркнул»: Коломойский рассказал, почему он не попал в список российских санкций

 По мнению Коломойского, список составляли не только в России. Якобы, его отправляли «на...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ