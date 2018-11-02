В Кремле посмеялись над словами Коломойского о санкционном списке‍

Ранее украинский бизнесмен заявил, что его имя не попало в документ об ограничениях, так как этому посодействовал президент Украины Петр Порошенко.

Так, согласно словам Игоря Коломойского, санкционный список сначала составили на территории России, а после уже отправили на "редакцию" в Украину. Власти последней немного его подкорректировали, и после уже одобрили. Именно поэтому, как заявил бизнесмен, ограничения не затронули его деятельность. По его мнению, Порошенко захотел выставить его "агентом Кремля" в глазах Штатов, поэтому и "вычеркнул" из списка.

Между тем, в Кремле над его словами лишь посмеялись. Комментарий для журналистов давал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что в правительстве к заявлению Коломойского о такой схеме составления списка отнеслись "с юмором". После пресс-секретарь заверил, что документ составлялся в Москве, был подписан президентом, а уже после оглашен для всех.