"Это нарушение всех правил": Песков прокомментировал ситуацию с Вышинским

Сегодня, 12:54 \\ Политика / Точка зрения

Пресс-секретарь Кремля заявил, что главного редактора информационного издания "РИА Новости Украина" арестовали именно за профессиональную деятельность.

 Российские журналисты попросили пресс-секретаря администрации президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрия Пескова прокомментировать ситуация, которая на данный момент сложилась с украинским журналистом Кириллом Вышинским. На вопросы об этом тот заявил, что подобного отношения к журналистам на территории России не наблюдается, ведь они не сталкиваются ни с какими ограничениями.

 Песков подчеркнул, что в администрации наоборот приветствуют деятельность прессы, а на Украине сейчас жестко нарушают принципы ее свободы. По его словам, арест Вышинского на полгода - "это нарушение всех правил". Пресс-секретарь Кремля считает, что его немедленно должны освободить и закрыть его уголовное дело. Также он отметил, что тема обмена в данном случае просто неуместна.

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Автор - Мартина Корф
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