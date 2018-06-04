"Шито белыми нитками": Перед зданием МИД прошла акция в поддержку Вышинского

Несогласные с арестом главного редактора информационного издания "РИА Новости Украина" вышли в Москве, чтобы высказать свой протест в ответ на действия украинских властей.

На 2 октября в Москве запланировано важное в политическом плане мероприятие. В Россию приехал генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, чтобы встретиться с руководителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Переговоры начнутся уже в ближайшее время, а перед этим у здания МИД прошла акция в поддержку Вышинского.

Участники митинга собрались на Спиридоновке с различными плакатами, на одних из которых было написано "Дело Кирилла Вышинского шито белыми нитками", а также с постерами, на которых был распечатан портрет журналиста с хэштегом рядом #ВолюВышинскому.

Накануне также стало известно, что после встречи Лаврова и Гремингер, сотрудница информационного агентства Sputnik передала последнему письмо матери заключенного на Украине и сдерживаемого под арестом уже на протяжении полугода Кирилла Вышинского.