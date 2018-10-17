Правительство Крыма выплатили материальную компенсацию семьям всех пострадавших в Керчи

Сегодня, 11:55 \\ Политика

В Министерстве труда и соцзащиты опровергли слова отца студентки, который пожаловался на отсутствие денег. Так 2 ноября заявила заместитель главы ведомства по региону Елена Лось.

 Накануне Юрий Калиниченко сообщил, что ему не выплатили материальную компенсацию. Дочь мужчины пострадала во время событий в политехническом колледже Керчи и была доставлена в Москву. Отец находится в столице, пока 16-летняя крымчанка лежит в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, и ожидает денег для оплаты лечения.

Елена Лось утверждает, что правительство Крыма выплатило по 500 тысяч рублей всем жертвам трагедии. Как она объяснила, изначально средства перевели на расчетный счет РНКБ. После отъезда Юрия Калиниченко, их направили в московский филиал банка. Теперь мужчина может получить компенсацию, лично подав заявление в одном из отделений в Москве.

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Автор - Александр Лубяной
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