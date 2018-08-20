Только шесть депутатов Госдумы согласны жить без пенсионных надбавок

Новый законопроект не нашел большой популярности среди парламентариев-пенсионеров. А таких - 74 человека.

25 октября Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону "О статусе депутата", которые предложил единоросс Андрей Турчак. Изменения предполагают, что члены Нижней и Верхней палаты парламента могут отказаться от надбавок к страховой пенсии после ухода на покой. За 5 лет работы в Госдуме дополнительные выплаты составляют 46,6 тысяч рублей, а за 10 - 63,6 тысяч рублей. Передумать и забрать заявление не позволят. Закон вступит в силу с начала 2019 года.

Из 74 депутатов отказаться от пенсионных надбавок согласны только шесть политиков. Четверо из них состоят в "Единой России". К ним присоединился лидер "ЛДПР" Владимир Жириновский и Сергей Миронов, возглавляющий партию "Справедливая Россия". Николай Гончар рассказал "РБК", что принял такое решение из-за своей позиции по пенсионной реформе. 72-летний депутат голосовал за повышение возраста. Жить без надбавок "в знак солидарности" готов и Владислав Резник. Он отметил, что страховая пенсия не является основным источником его дохода. А вот 15 человек решительно отказались лишать себя пенсионных надбавок.