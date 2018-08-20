Только шесть депутатов Госдумы согласны жить без пенсионных надбавок

Сегодня, 09:44 \\ Политика

Новый законопроект не нашел большой популярности среди парламентариев-пенсионеров. А таких - 74 человека.

 25 октября Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону "О статусе депутата", которые предложил единоросс Андрей Турчак. Изменения предполагают, что члены Нижней и Верхней палаты парламента могут отказаться от надбавок к страховой пенсии после ухода на покой. За 5 лет работы в Госдуме дополнительные выплаты составляют 46,6 тысяч рублей, а за 10 - 63,6 тысяч рублей. Передумать и забрать заявление не позволят. Закон вступит в силу с начала 2019 года.

Из 74 депутатов отказаться от пенсионных надбавок согласны только шесть политиков. Четверо из них состоят в "Единой России". К ним присоединился лидер "ЛДПР" Владимир Жириновский и Сергей Миронов, возглавляющий партию "Справедливая Россия". Николай Гончар рассказал "РБК", что принял такое решение из-за своей позиции по пенсионной реформе. 72-летний депутат голосовал за повышение возраста. Жить без надбавок "в знак солидарности" готов и Владислав Резник. Он отметил, что страховая пенсия не является основным источником его дохода. А вот 15 человек решительно отказались лишать себя пенсионных надбавок.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Эрдоган: Турция начнет операцию против сил сирийских курдов к востоку от Евфрата в Сирии

 Один из мировых лидеров считает, что может бороться с боевиками, как резко войдя на оккупированную ими территорию, так и постепенно выгоняя их с нее.

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с...

Россия приняла контрмеры против 322 украинских граждан и 68 компаний

 Соответствующее постановление было подписано премьер-министром страны Дмитрием...

Врачи опровергли пользу самого популярного лекарства от гриппа у россиян

Стало известно об истинном влиянии одного из медикаментов на организм.

Американские СМИ назвали страну, которая станет следующей жертвой террористов

 На фоне поражения террористов ИГ* в Сирии и Ираке эксперты предположили, куда же...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ