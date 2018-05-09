«Порошенко меня вычеркнул»: Коломойский рассказал, почему он не попал в список российских санкций

Сегодня, 09:03 \\ Политика

По мнению Коломойского, список составляли не только в России. Якобы, его отправляли «на редакцию» в Украину, чтобы политики Киева внесли свои коррективы.

 Коломойский утверждает, что «редакционная коллегия», которая работала со списком санкций, состояла из президента Порошенко, первой замглавы НБУ Рожковой и других высокопоставленных чиновников с директорами крупных компаний. «Почтальоном» выступил лидер партии «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

 «Порошенко меня вычеркнул», - завил Коломойский и указал, что президент Украины лично убрал его из российского списка. Предприниматель также рассказал, что это все было сделано специально.

Коломойский говорит, что он – давний враг Путина. Поэтому он считает, что его имя должно было быть списке, но Порошенко вычеркнул его из перечня. Это он сделал для того, чтобы сделать из него «агента Кремля» в глазах партнеров из США.

Коломойский, рассказывая о том, почему он не попал в список российских санкций, также отметил и то, почему в список внесли Виктора Пинчука. По словам предпринимателя, у Порошенко и Пинчука испортились отношения. Из-за этого президент Украины внес имя миллиардера в список санкций от России. Якобы, Порошенко «отомстил» Пинчуку за его выпады в свой адрес, из-за чего под санкциями оказались крупные архивы бизнесмена.

Так, Игорь Коломойский не верит в достоверность списка санкций. По его мнению, имена в данном перечне обсуждались с украинскими политиками. Данное заявление вызвало широкий резонанс и в России, и в Украине. Порошенко и другие высокопоставленные лица пока что никак не комментировали обвинения от Коломойского.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Эрдоган: Турция начнет операцию против сил сирийских курдов к востоку от Евфрата в Сирии

 Один из мировых лидеров считает, что может бороться с боевиками, как резко войдя на оккупированную ими территорию, так и постепенно выгоняя их с нее.

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с...

Россия приняла контрмеры против 322 украинских граждан и 68 компаний

 Соответствующее постановление было подписано премьер-министром страны Дмитрием...

Врачи опровергли пользу самого популярного лекарства от гриппа у россиян

Стало известно об истинном влиянии одного из медикаментов на организм.

Американские СМИ назвали страну, которая станет следующей жертвой террористов

 На фоне поражения террористов ИГ* в Сирии и Ираке эксперты предположили, куда же...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ