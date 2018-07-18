У посла США в России нашли раковое заболевание

Сначала Джон Хантсман заметил у себя за ухом пятно темного цвета, потом такое же пятно он увидел на бедре. Сейчас посол США в России надеется на свое выздоровление.

Издание Desert News опубликовало интервью, которое дал посол США в России. Ради беседы с Джоном Хантсманом журналист специально летал в Москву. Посол США ответил на множество вопросов и поразил новостью. Оказалось, что у политика нашли раковое заболевание.

У посла США в России первая стадия рака. По словам Хантсмана, онкологию нашли на ранее стадии, поэтому есть шансы, что он вылечится.

Посол уже летал в США на лечение, там он прошел специальный курс и снова отправился в Москву. Джон Хантсман рассказал, что сейчас он идет на поправку и готов продолжить дипмиссию в российской столице.

Посол США в России не понаслышке знаком с онкологией. Зимой этого года он потерял отца. Его папа Джон Хантсман-старший умер от рака. Теперь же посол надеется, что врачи смогут спасти его от ужасного заболевания. Хантсман считает, что обнаружение меланомы на ранее стадии может дать больше шансов на выздоровление.