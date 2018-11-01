Ангела Меркель на украинском языке поприветствовала караул в Киеве

В ответ на приветствие от канцлера ФРГ военнослужащие ответили: «Героям Слава!». Церемония, во время которой Ангела Меркель обратилась к караулу на украинском языке, транслировалась в Facebook-аккаунте Порошенко.

Как известно, Ангела Меркель сейчас находится в Украине. В Киеве она с однодневным визитом. Президент Украины встречал канцлера ФРГ с цветами. Порошенко презентовал ей белые розы. После этого они пообщались в Мариинском дворце.

В Киеве для Ангелы Меркель был выстроен караул украинских военнослужащих. Канцлер Германии поприветствовала военных на украинском языке.

Военнослужащие ответили Меркель лозунгом, который не так давно стал официальным приветствием для военных Украины. Теперь правоохранители здороваются фразой «Слава Украине», а в ответ на это нужно говорить: «Героям Слава».

В Сети уже появился ролик, на котором показан момент, когда Меркель произнесла фразу на украинском языке. Пользователи заметили, что президент Украины и канцлер Германии шли с улыбкой и что-то оживленно обсуждали. Позже стало известно, что Меркель и Порошенко пришли к единому мнению об украинских политзаключенных в России. Также они обсудили проблемы на Востоке Украины и вместе дали негативную и осуждающую оценку выборам на территориях самопровозглашенных ЛНР и ДНР.