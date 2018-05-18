В Киеве начались переговоры Порошенко и Меркель

Сегодня, 16:36 \\ Политика

При встрече президент Украины решил порадовать канцлера ФРГ приятным сюрпризом, он подарил ей белые розы. У себя в Twitter Петр Порошенко уже высказал благодарность в адрес Ангелы Меркель за то, что она сохранила и продолжает сохранять солидарность с Украиной внутри ЕС.

Ангела Меркель отправилась в Украину. В Киеве уже начали переговоры, в которых Порошенко и канцлер ФРГ обсудят ситуацию в Донбассе. На обсуждение может быть поднята тема шагов к урегулированию конфликта. Меркель и президент Украины проводят переговоры в стенах Мариинского дворца.

Меркель пробудет в Украине всего один день. За столь короткий период канцлер Германии пообщается не только с президентом страны. Также Меркель намерена пообщаться с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. В планах у нее также отмечена беседа со студентами украинских вузов и разговор с политиками из Верховной Рады.

Порошенко уже опубликовал в своем Twitter снимок, на котором он вручил Ангеле Меркель цветы. Судя по фото, канцлер ФРГ была рада презенту.

СМИ пишут, что в Евросоюзе и Германии могут неоднозначно отреагировать на цветы, подаренные Ангеле Меркель. После инцидента, когда Путин презентовал канцлеру ФРГ белые розы и его обвинили в сексизме, многие издания прогнозируют новый скандал.

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Автор - Анна Пушкина
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