В Великобритании открыли продажу медицинской марихуаны

Сегодня, 15:34 \\ Политика

1 ноября вступил закон о легализации растения для лечебных целей. Об этом пишет BBC.

 Правительство Великобритании подписали документ в начале октября. Первым о новых правилах сообщил министр внутренних дел Саджиж Джавад. В четверг фармацевты получили возможность официально открыть продажу марихуаны по медицинским рецептам.

Несмотря на ряд негативных побочных эффектов, канабиоиды обладают и полезными свойствами. В ряде стран врачи назначают курение марихуаны при тяжелых формах эпилепсии и скованности мышц из-за рассеянного склероза. Однако к такому средству прибегают лишь при отсутствии эффекта от других медикаментов. Кроме того, марихуану могут использовать онкобольные для восстановления после химиотерапии.

В этом плане Великобританию опередила Канада. 17 октября в стране набрал силу закон, позволяющий беспрепятственно продавать и покупать марихуану порциями не более 30 грамм.

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Автор - Александр Лубяной
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