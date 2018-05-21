Власти ЛНР сообщили о прибытии на Донбасс запрещенной артиллерии со стороны Украины

Сегодня, 15:22 \\ Политика

Народная милиция заметила эшелон с боевой техникой ВСУ на линии разграничения. Об этом на брифинге 1 ноября заявил Андрей Марочко из оборонного ведомства самопровозглашенной республики.

 По данным властей ДНР, на станцию Рубежное со стороны Украины доставили новую партию оружия и технических средств. Среди них 18 самоходных артиллерийских установок "Мста-5" под калибр 152-мм. Тяжелые гаубицы запрещено использовать, согласно Минским соглашениям.

Помимо артиллерии, милиция сообщила о прибытии под Северодонецком 12 грузовых автомобилей ЗИЛ и УРАЛ, а также 5 БРДМ-2. Андрей Марочко предполагает, что власти Киева не намерены урегулировать конфликт дипломатическим путем, предпочитая силовые методы.

Днем ранее представители ЛНР уже сообщали о стягивании к Донбассу тяжелой военной техники. По их информации, 14-я механизированная бригада ВСУ получила две 100-миллиметровые пушки "Рапира" и три танка Т-64. Машины разместили рядом с Новозвановкой.

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Автор - Александр Лубяной
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