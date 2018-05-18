«Принцип гуппи»: депутат Рады сравнил Украину с аквариумной рыбкой

Сегодня, 11:27 \\ Политика

По мнению внефракционного депутата Верховной Рады Борислава Березы, сейчас в Украине людям позволено уклоняться от уплаты налогов, а власти могут «тихонечко красть». Из-за отсутствия долгосрочной стратегии страна живет «одним днем», что очень плохо сказывается на ее экономике.

 Борислав Береза посетил политическое ток-шоу «Украинский формат». Проект транслируется на украинском телеканале NEWSONE. Там депутат Рады высказался о развитии Украины и заявил, что в стране действует «принцип гуппи».

 Береза сравнил Украину с аквариумной рыбкой. По мнению депутата, страна живет, как рыбка гуппи – не думая о завтрашнем дне и живя лишь сегодня. Для сравнения Береза рассказал о Китае, где понимают, как будут жить в течении 30 лет, что запланировано на ближайшие 60 лет и как страна будет действовать в течении 90 лет.

Также Береза указал на США, где каждый новый президент страны «берет эстафету» стратегии и пытается ее продолжить. Такая же ситуация, утверждает депутат Рады, складывается и в Германии. Там планируют развитие на 10-15 лет. И лишь в Украине живут «от сегодня до завтра». По мнению депутата, украинцам нужна долгосрочная стратегия, которая может привести страну к успеху и уберечь ее от краха экономики. Береза сравнил Украину с аквариумной рыбкой, указав на склад ума гуппи, которая не думает о завтрашнем дне.

Депутат Рады подчеркнул важность создания нового общественного договора. Такой договор должен обязать государство стать гарантом того, что у населения появятся условия для жизни в законной и правовой стране.

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Автор - Анна Пушкина
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