Россия приняла контрмеры против 322 украинских граждан и 68 компаний

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

СМИ сообщают срочную новость, согласно которой оказалось, что правительство России приняло контрмеры физических и юридических лиц, зарегистрированных на Украине. Всего под ограничения попали 322 украинских граждан и 68 компаний.

Согласно информации, которую предоставляет источник, данные экономические меры повлияют на их возможности перечислять средства за пределы Российской Федерации, а также возможность пользоваться ценными бумагами и имуществом на территории государства.

В основном, под санкции попали лица, которые имеют прямую связь с администрацией президента Украины Петра Порошенко, зарегистрированы как руководители органов исполнительной власти, а также как крупные организации, контролируемые государством, либо же бизнесменами.