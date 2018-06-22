"Север-Юг": Россия, Индия и Иран составят конкуренцию Суэцкому каналу

Сегодня, 09:46 \\ Политика

Они планируют запустить в регионе альтернативный транспортный коридор. Так рассказали в эфире иранского канала Press TV.

 Политики из России, Индии и Ирана встретятся в ноябре для обсуждения деталей проекта. Как ожидается, коридор под названием "Север-Юг" займет 7200 километров. Первая часть пути протянется через Аравийское море из Индии к иранскому побережью Персидского залива - в город Бендер-Аббас. Оттуда товары будут перевозить по воде или земле в Бендер-Энзели на Каспийском море, чтобы затем доставить в Астрахань. Из российского города товары будут грузить в поезда, направляющиеся в страны Европы.

Как сообщили СМИ, "Север-Юг" составит хорошую конкуренцию Суэцкому каналу. Но в отличие от него, новый транспортный путь будет на 30%-40% дешевле и на несколько суток быстрее. Политики ожидают, что коридор позволит перевозить до 30 миллионов тонн в год.

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Автор - Александр Лубяной
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