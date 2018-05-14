Американские СМИ назвали страну, которая станет следующей жертвой террористов

На фоне поражения террористов ИГ* в Сирии и Ираке эксперты предположили, куда же исламисты отправятся в следующий раз. Боевики получили опыт участия в реальных боевых действиях и теперь могут быть еще большей угрозой для стран.

Издание The National Interest решило поразмыслить о том, какая страна станет следующей жертвой террористов. Американские СМИ всерьез обеспокоены ситуацией в Сирии и Ираке, где правительственным войскам пришлось приложить массу усилий, чтобы остановить боевиков Исламского государства – запрещенной в России и во многих странах мира группировки террористов.

Журналисты проанализировали ситуацию в странах и назвали государство, имеющее особый риск стать следующим пристанищем террористов. По мнению СМИ, такой страной станет Иордания. Данное государство находится на третьем месте по числу иностранных террористов. В Иордании также есть риск дестабилизации из-за проблем с безработицей, нищетой, религиозным экстремизмом и слабой системой управления.

Американские СМИ считают, что также угрозу для Иордании представляют беженцы из Сирии. В стране уже около 658 тысяч сирийских беженцев. Плохие условия для их пребывания также являются «благодатной почвой» для радикализма. Беженцы могут присоединиться к числу боевиков, из-за чего численность террористов в Иордании увеличится и страна станет жертвой исламской группировки.