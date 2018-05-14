Американские СМИ назвали страну, которая станет следующей жертвой террористов

Сегодня, 09:22 \\ Политика

На фоне поражения террористов ИГ* в Сирии и Ираке эксперты предположили, куда же исламисты отправятся в следующий раз. Боевики получили опыт участия в реальных боевых действиях и теперь могут быть еще большей угрозой для стран.

 Издание The National Interest решило поразмыслить о том, какая страна станет следующей жертвой террористов. Американские СМИ всерьез обеспокоены ситуацией в Сирии и Ираке, где правительственным войскам пришлось приложить массу усилий, чтобы остановить боевиков Исламского государства – запрещенной в России и во многих странах мира группировки террористов.

 Журналисты проанализировали ситуацию в странах и назвали государство, имеющее особый риск стать следующим пристанищем террористов. По мнению СМИ, такой страной станет Иордания. Данное государство находится на третьем месте по числу иностранных террористов. В Иордании также есть риск дестабилизации из-за проблем с безработицей, нищетой, религиозным экстремизмом и слабой системой управления.

Американские СМИ считают, что также угрозу для Иордании представляют беженцы из Сирии. В стране уже около 658 тысяч сирийских беженцев. Плохие условия для их пребывания также являются «благодатной почвой» для радикализма. Беженцы могут присоединиться к числу боевиков, из-за чего численность террористов в Иордании увеличится и страна станет жертвой исламской группировки.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Эрдоган: Турция начнет операцию против сил сирийских курдов к востоку от Евфрата в Сирии

 Один из мировых лидеров считает, что может бороться с боевиками, как резко войдя на оккупированную ими территорию, так и постепенно выгоняя их с нее.

В ночном клубе Москвы избили рэпера Гуфа

 Музыкант уже обратился в полицию. Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) получил...

Мэр Волоколамска Петр Лазарев ушел в отставку «по состоянию здоровья»

 Сложивший полномочия градоначальник не намерен переезжать из Волоколамска. В дальнейшим...

Врачи опровергли пользу самого популярного лекарства от гриппа у россиян

Стало известно об истинном влиянии одного из медикаментов на организм.

МИД: Россия пострадает из-за вступления в НАТО Украины и Грузии

 Об этом предупредил Андрей Келин, который занимает должность директора департамента...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ