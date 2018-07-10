Глава МИД Великобритании: "Цена для России будет очень высока"

Сегодня, 08:47 \\ Политика

Джереми Хант произнес данную фразу, когда выступал в институте исследователей Policy Exchange. Тогда он произнес речь о влиянии его страны на мировую политику после того, как она совершит выход из Европейского союза.

 Руководитель британского Министерства иностранных дел начал свое обращение к присутствующим с того, что рассказал им, насколько его бывшее отношение к России отличалось от того, как он относится к ней на данный момент. Согласно его словам, раньше он считал, что РФ хочет стать частью международной правовой системы, однако позже он в этом разубедился.

Сомнения были посеяны после ее "вторжения" в Грузию, которое произошло десять лет назад. Также он упомянул события, связанные с Крымом и произошедшие в 2014 году, а последней каплей Джереми Хант назвал применение химического оружия в городе Солсбери.

Делая вывод, глава МИД Великобритании заявил, что "цена для России будет очень высока", если она не прекратит действовать подобным образом и дальше, игнорируя установленные международные нормы.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Эрдоган: Турция начнет операцию против сил сирийских курдов к востоку от Евфрата в Сирии

 Один из мировых лидеров считает, что может бороться с боевиками, как резко войдя на оккупированную ими территорию, так и постепенно выгоняя их с нее.

В ночном клубе Москвы избили рэпера Гуфа

 Музыкант уже обратился в полицию. Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) получил...

Мэр Волоколамска Петр Лазарев ушел в отставку «по состоянию здоровья»

 Сложивший полномочия градоначальник не намерен переезжать из Волоколамска. В дальнейшим...

Врачи опровергли пользу самого популярного лекарства от гриппа у россиян

Стало известно об истинном влиянии одного из медикаментов на организм.

МИД: Россия пострадает из-за вступления в НАТО Украины и Грузии

 Об этом предупредил Андрей Келин, который занимает должность директора департамента...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ