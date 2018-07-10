Глава МИД Великобритании: "Цена для России будет очень высока"

Джереми Хант произнес данную фразу, когда выступал в институте исследователей Policy Exchange. Тогда он произнес речь о влиянии его страны на мировую политику после того, как она совершит выход из Европейского союза.

Руководитель британского Министерства иностранных дел начал свое обращение к присутствующим с того, что рассказал им, насколько его бывшее отношение к России отличалось от того, как он относится к ней на данный момент. Согласно его словам, раньше он считал, что РФ хочет стать частью международной правовой системы, однако позже он в этом разубедился.

Сомнения были посеяны после ее "вторжения" в Грузию, которое произошло десять лет назад. Также он упомянул события, связанные с Крымом и произошедшие в 2014 году, а последней каплей Джереми Хант назвал применение химического оружия в городе Солсбери.

Делая вывод, глава МИД Великобритании заявил, что "цена для России будет очень высока", если она не прекратит действовать подобным образом и дальше, игнорируя установленные международные нормы.