Белоруссия и Россия готовят совместный ответ "Форту Трампа"

Сегодня, 18:51 \\ Политика

Страны не оставят безнаказанным создание военной базы США в Польше. Так белорусский президент Александр Лукашенко рассказал 31 октября на Мюнхенской конференции по безопасности.

 По словам политического лидера, власти Белоруссии обеспокоены размещением американского вооружения и военных у своей границы. Поэтому они уже готовят адекватный ответ на организацию "Форта Трампа". И в этом вопросе политики обратились к России - "своему главному союзнику". Вместе они намерены отыскать адекватную санкцию для более богатых оппонентов, способных выделять миллиарды долларов на постройку базы.

Александр Лукашенко осудил США, которые "размахивают ядерными боеголовками". Он подчеркнул, что такие политики не заботятся о безопасности собственного народа и жителей других государств. А ведь миллионы людей желают просто "нормально жить". Например, в Белоруссии. В то же время Александр Лукашенко считает несбыточными высказывания Дональда Трампа о выходе из Договора РСМД. По его мнению, этот шаг американцам пользы не принесет. А вот заявления по этому поводу могут навредить.

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Автор - Александр Лубяной
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