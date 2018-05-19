Путин подписал указ, устраняющий бюрократические барьеры в миграционной политике

Сегодня, 16:54 \\ Политика

Новая Концепция определяет правила переезда иностранцев в Россию, а также получения работы и гражданства. В среду документ опубликовали на сайте Кремля.

 Владимир Путин подписал соответствующий указ, а затем объяснил его предназначение в рамках Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. По его словам, меры призваны организовать комфортные условия для миграции в Россию. Президент России выразил надежду, что новые правовые и организационные механизмы помогут устранить бюрократические барьеры для иностранцев. Он подчеркнул, что результаты покажет практика.

Глава России убежден, что перемены в миграционной политике особенно актуальны из-за современной ситуации на международной арене. Владимир Путин рассказал о развитии агрессивного национализма в Украине и Прибалтике. По его информации, в этих странах "терроризируют" выходцев из России. В связи с этим россияне намерены отстаивать интересы соотечественников и принимать их у себя на постоянное место жительства.

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Автор - Александр Лубяной
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