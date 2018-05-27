Депутат Верховной рады рассказал о катастрофических долгах Украины

Сегодня, 09:43 \\ Политика

Многомиллиардные кредиты МВФ переложат на плечи будущих поколений. Так на украинском телевидении заявил Вадим Рабинович.

 Депутат Верховной рады утверждает, что в августе внешний долг Украины достиг 47,5 миллиарда долларов. Вместе с внутренним сумма составляет почти 75 миллиардов долларов. Вадим Рабинович подчеркнул, что при этом растут и зарплаты членов правительства. Как отметил парламентарий, правительство специально повышает коммунальные тарифы, прикрываясь стремлением получить ещё один миллиард.

Вадим Рабинович также рассказал, как власти страны планируют сокращать задолженности. Основная доля денег в проекте государственного бюджета на 2019 год предназначена на обслуживание внешнего долга. По словам депутата, катастрофический долг Украины предстоит закрывать за счет труда граждан и их ближайших потомков - детей и внуков.

Международный валютный фонд выделяет макропомощь Украине с 2015 года. Кредиты призваны финансировать важные государственные реформы. При этом МВФ требует повышения стоимости коммунальных услуг. В ноябре тарифы на газ вырастут до 23,5%. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что изначально кредиторы требовали 60%.

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Автор - Александр Лубяной
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