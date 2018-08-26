"Конкуренция Roshen": В Киеве возмущены шоколадом, привезенным из ДНР

Сегодня, 17:29 \\ Политика

О том, что Донецк кормит жителей столицы своими сладостями, рассказал в сети украинский блогер Тим Златкин. Сообщение появилось на его личной странице социальной сети Facebook.

 Сам блогер раньше жил в Донецке - место жительства указано у него в персональном аккаунте. Тем не менее, он решил переехать в центральную Украину, когда на ее территории началась гражданская война. И вот, живя в Киеве, он купил шоколадку и решил рассказать об этом подписчикам. Дело в том, что на обороте упаковки прямо написано, что ее производитель находится в ДНР, фабрика расположена в Донецке по улице Кирова.

 Тим Златкин уточнил, что не привез ее, а купил в одном из городских магазинов. Этим и были возмущены комментаторы. Они недоумевали, что на прилавках киевских магазинов делает привезенный из ДНР шоколад.

Многие сочли, что продавцы занимаются контрабандой. Другие же вспомнили времена, когда продукция "Конті" продавалась по всей стране. Согласно их мнению, по вкусовым качествам она до сих пор "составляет конкуренцию Roshen".

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Владимир Зеленский впервые высказался о своем участии в президентских выборах

 По словам шоумена, который прославился благодаря «Студии Квартал-95», у него есть юридическое образование и это является плюсом для президентства. Однако у него нет опыта в политике, но это может...

"Зависть миллионов женщин": уволенную журналистку NBC пригласили на "Первый канал"

 Американка Мегин Келли может устроиться на работу в программу \"Время\". Так заявил её...

Эрдоган: Турция начнет операцию против сил сирийских курдов к востоку от Евфрата в Сирии

 Один из мировых лидеров считает, что может бороться с боевиками, как резко войдя на...

В ночном клубе Москвы избили рэпера Гуфа

 Музыкант уже обратился в полицию. Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) получил...

Повстанцы в ЦАР вынесли ультиматум о выводе российских военных

 По словам лидера мусульманских повстанцев, несогласованные с ним действия российских...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ