"Конкуренция Roshen": В Киеве возмущены шоколадом, привезенным из ДНР

О том, что Донецк кормит жителей столицы своими сладостями, рассказал в сети украинский блогер Тим Златкин. Сообщение появилось на его личной странице социальной сети Facebook.

Сам блогер раньше жил в Донецке - место жительства указано у него в персональном аккаунте. Тем не менее, он решил переехать в центральную Украину, когда на ее территории началась гражданская война. И вот, живя в Киеве, он купил шоколадку и решил рассказать об этом подписчикам. Дело в том, что на обороте упаковки прямо написано, что ее производитель находится в ДНР, фабрика расположена в Донецке по улице Кирова.

Тим Златкин уточнил, что не привез ее, а купил в одном из городских магазинов. Этим и были возмущены комментаторы. Они недоумевали, что на прилавках киевских магазинов делает привезенный из ДНР шоколад.

Многие сочли, что продавцы занимаются контрабандой. Другие же вспомнили времена, когда продукция "Конті" продавалась по всей стране. Согласно их мнению, по вкусовым качествам она до сих пор "составляет конкуренцию Roshen".