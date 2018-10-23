Дональд Трамп хочет запретить выдачу гражданства детям мигрантов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается внести изменения в закон о получении гражданства после рождения. Теперь мигранты не смогут оформить гражданство детям, родившимся на территории Америки.

Об этом сообщает издание Axios. Президент заявил, что США является единственным государством, которое выдает такие привилегии детям, родившимся в стране. Теперь будет рассмотрен закон, в котором такие дети теперь не будут получать гражданство Америки, если они являются детьми беженцев. Дональд Трамп считает, что это «смешно и должно закончится».

Нужно отметить, что власти уже давно планируют ужесточить правила получения грин-карты для мигрантов, которые прибыли в страну по спецпрограмме. О таком изменении закона Дональд Трамп объявил еще в своей предвыборной кампании. Он возмущен тем, что большинство мигрантов из Мексики приезжают на территорию Соединенных Штатов Америки, чтобы получить гражданство. 44-й президент страны даже заявил о строительстве специальной стены на границе с Мексикой, однако этот проект, пока что, не нашел финансовой помощи.