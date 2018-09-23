Эрдоган: Турция начнет операцию против сил сирийских курдов к востоку от Евфрата в Сирии

Один из мировых лидеров считает, что может бороться с боевиками, как резко войдя на оккупированную ими территорию, так и постепенно выгоняя их с нее.

Во вторник, 30 октября в Анкаре проходило собрание членов Партии справедливости и развития, которая зарегистрирована в правительстве Турции. С важным сообщением перед ее членами выступал президент страны Тайип Эрдоган. Его слова транслировали с помощью канала национального телевещания NTV.

Эрдоган заявил, что уже в ближайшее время его армия начнет операцию против сил сирийских курдов. Военнослужащие должны будут освободить территории Сирии к востоку от Евфрата. По его словам, это произойдет уже совсем скоро, и тогда боевики в указанной местности будут уничтожены.