МИД: Россия пострадает из-за вступления в НАТО Украины и Грузии

Сегодня, 18:19 \\ Политика

Об этом предупредил Андрей Келин, который занимает должность директора департамента Общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации.

 Сотрудник МИД считает, что после этого Россия начнет испытывать крупные проблемы, и пояснил, почему так считает. Согласно его словам, когда Украина и Грузия станут частью НАТО, они смогут в большей степени влиять на мировые события, и это влияние не сравнится с тем, которое они имеют на сегодняшний день. В этом случае Москве придется бросить чуть ли не все силы на укрепление военной и экономической сфер страны, и это, возможно, отразится на привычном способе распределения государственного бюджета.

В случае, если это произойдет, России будет необходимо "выстраивать оборонительный пояс вблизи" Сочи. Келин уверен в том, о чем говорит, так как ни Украина, ни Грузия, по его словам, уже не являются странами-партнёрами РФ. Тем не менее, он также отметил, что не говорит об их вступлении в НАТО как о том, что может произойти уже в ближайшем будущем, а просто побуждает готовиться к серьезным событиям заранее, ведь из-за них Россия может пострадать.

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Автор - Мартина Корф
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