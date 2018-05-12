МИД: Россия пострадает из-за вступления в НАТО Украины и Грузии

Об этом предупредил Андрей Келин, который занимает должность директора департамента Общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Сотрудник МИД считает, что после этого Россия начнет испытывать крупные проблемы, и пояснил, почему так считает. Согласно его словам, когда Украина и Грузия станут частью НАТО, они смогут в большей степени влиять на мировые события, и это влияние не сравнится с тем, которое они имеют на сегодняшний день. В этом случае Москве придется бросить чуть ли не все силы на укрепление военной и экономической сфер страны, и это, возможно, отразится на привычном способе распределения государственного бюджета.

В случае, если это произойдет, России будет необходимо "выстраивать оборонительный пояс вблизи" Сочи. Келин уверен в том, о чем говорит, так как ни Украина, ни Грузия, по его словам, уже не являются странами-партнёрами РФ. Тем не менее, он также отметил, что не говорит об их вступлении в НАТО как о том, что может произойти уже в ближайшем будущем, а просто побуждает готовиться к серьезным событиям заранее, ведь из-за них Россия может пострадать.