Мэр Волоколамска Петр Лазарев ушел в отставку «по состоянию здоровья»

Сложивший полномочия градоначальник не намерен переезжать из Волоколамска. В дальнейшим Петр Лазарев надеется найти работу в городе, но о конкретном месте будущей работы он не рассказал.

Весной текущего года Волоколамск был одним из самых обсуждаемых городов в России. Причиной этому стал мусорный полигон «Ядрово». Жители Волоколамска были крайне недовольны экологической обстановкой и требовали, чтобы полигон закрыли и уничтожили. Ситуация получила особое обострение после того, как 77 детей из школы Волоколамского района отправились в больницу и пожаловались на ухудшение самочувствия. Газы, которые образовывались из-за свалки, крайне негативно отразились на здоровье школьников. Позже версия о связи полигона с плохим самочувствием была опровергнута, однако скандал на этом не закончился.

Сейчас полигон «Ядрово» изолирован, власти приняли решение и намеренны закрыть свалку, а землю рекультивировать. 29 октября мэр Волоколамска сообщил изданию ТАСС о том, что он ушел в отставку. Градоначальник написал заявление об уходе. По данным, Лазарев оставит пост мэра «по состоянию здоровья».

Заниматься исполнением обязанностей главы Волоколамска пока что будет заммэра городского поселения Татьяна Мозырь. Конкретные причины, по которым мэр ушел в отставку, пока что не сообщаются. СМИ отмечают, что Петр Лазарев выступал за закрытие полигона, ранее неоднократно получал угрозы. Якобы, из-за его лояльности к митингам ему угрожали «свыше». Связан ли уход Лазарева с поста мэра с его позицией против полигона – пока что не известно.