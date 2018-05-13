На острове Исигаки появится японская военная база

Министерство обороны Японии заявило о желании возвести военную базу недалеко от Тайваня.

Власти Японии решительно намерены начать возведение своей военной базы в Восточно-Китайском море. Работы по строительству объекта должны стартовать до конца текущего года. Гарнизон на острове Исигаки будет насчитывать около 600 солдат и офицеров. Военная база будет укомплектована ракетами «земля-корабль» и «земля-воздух». Данную информацию озвучило издание Киодо, ссылаясь на официальный источник из японского правительства.

Главной задачей базы на Исигаки станет удерживание Китая. Власти острова поддержали идею о размещении войск на своей территории. Исигаку является самой ближайшей сухопутной точкой к островам Сенкаку, которые формально принадлежат Японии, однако являются постоянным источником противоречий и конфликтов между Китаем, Тайванем и японскими властями. После Второй мировой войны Сенкаку принадлежали Соединенным Штатам, однако в 1972 году были возвращены японцам. В тот же период стало ясно, что местность обладает хорошим запасом природных ресурсов. Из-за этого территориальные споры между соседями начали набирать обороты.