Повстанцы в ЦАР вынесли ультиматум о выводе российских военных

Сегодня, 18:52 \\ Политика

По словам лидера мусульманских повстанцев, несогласованные с ним действия российских военных могут стать причиной негативных последствий, среди которых обострение военного конфликта. Ультиматум озвучили на фоне отстранения Карима Мекасуа с должности главы парламента ЦАР.

Повстанцы в ЦАР вынесли ультиматум. Его озвучил Абдулай Иссен, который является одним ил лидеров мусульманского повстанческого альянса. В требовании идет речь о выводе российских военных.

По словам Иссена, у правительственных наемников и российских военных есть двое суток на вывод войск с территорий, которые контролируют террористы. Повстанцы утверждают, что они не считают Фостена-Аршанжа Туадера главой ЦАР (он является президентом государства и может «не нравится» боевикам из-за своего христианства).

Повстанцы в ЦАР заявили, что отставка спикера «поставила крест» на возрождении демократии. Из-за этого террористы решили разорвать отношения с правительством и русскими военными во главе с Валерием Захаровым. По словам боевиков, действующий в ЦАР режим был основан на «кумовстве» и превратился в режим диктатуры.

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Автор - Анна Пушкина
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