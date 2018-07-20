СМИ: Трамп отказался посетить государственный праздник в Индии

Сегодня, 10:46 \\ Политика

Президент США получил приглашение на День Республика, который Индия будет отмечать 26 января. По данным СМИ, Трамп решил не ехать на праздник из-за разногласий в геополитических вопросах.

 Телеканал NDTV сообщил, что Трамп отказался ехать в Индию. Президент США не захотел посетить государственный праздник, куда его приглашали в качестве одного из главных гостей. По традиции, Индия приглашает высокопоставленных политиков, президенты других стран становятся на праздники почетными гостями. Вместе с политиками на День Республики также приезжают военные, которые принимают участие в параде.

По данным СМИ, в этот раз Трамп отказался посетить государственный праздник в Индии. Представители посольства США в Нью-Дели пока никак не комментировали эту информацию, поясняя это тем, что подобные данные может сообщать и обсуждать лишь Белый дом. В МИД Индии официальных заявлений по поводу возможного отказа Трампа приехать на праздник пока что также не давали.

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Автор - Анна Пушкина
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