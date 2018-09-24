«В ответ на диверсии»: Советник главы МВД Украины призвала взрывать военные склады в России

Татьяна Черновол, которая является советником главы МВД и депутатом Верховной Рады, поделилась своим мнением о диверсиях в Украине на шоу «Эхо Украины» в эфире телеканала «Прямой».

Во время обсуждения конфликта России и Украины политики делились своим мнением и выясняли, насколько боеспособной является украинская армия. В ходе беседы советник главы МВД Украины призвала взрывать военные склады в России.

Татьяна Черновол отметила, что в Украине сложилась печальная тенденция, сложившаяся из череды взрывов на складах боеприпасов. По словам советника главы МВД, такие же склады есть на территории Донбасса, возле границы и в России. Черновол намекала на то, что в ответ на диверсии Украина может начать подрывать военные склады в России. Как известно, во многих взрывах на вонных складах Украина винит Россию.

«Працюйте», - с улыбкой сказала депутат (працюйте – работайте). Политики бурно восприняли слова Черновол. Они пытались остановить ее в таких высказываниях и просили не призывать к взрывам складов в России. Один из участников обсуждения отметил, что из-за таких слов и призывов Украина может оказаться в более плачевном состоянии и есть риск начала войны. Однако политики отметили, что Киев эту войну выиграет, но это все равно ослабит страну.