«Сибирское?»: Меркель увидела Путина в пальто и заговорила на русском языке

Это случилось в Стамбуле, в турецкой столице проходит четырехсторонний саммит. Темой встречи представителей Турции, Германии, Франции и России является вопрос сирийского урегулирования.

СМИ сообщили, что Ангела Меркель снова заговорила на русском языке. В этот раз канцлера Германии заинтересовал наряд президента России Владимира Путина. Меркель увидела российского президента в пальто, после этого она спросила, является ли оно сибирским.

«Сибирское пальто?» - с улыбкой произнесла Меркель. По всей видимости, канцлеру Германии показалось, что пальто Путина было сделано в Сибири. В ответ на такое предположение президент России ответил, что его верхняя одежда «не сибирская». Короткий разговор, во время которого Меркель заговорила на русском языке, сопровождался улыбками и Путина, и канцлера Германии.

Вопрос о «сибирском пальто» и момент, когда Меркель заговорила на русском языке, был снят на видео. Ролик уже опубликован в Twitter-аккаунте журналиста Дмитрия Смирнова.

«Сибирское пальто»: Меркель снова перешла на русский язык. Но странно она представляет себе Сибирь pic.twitter.com/N1YVStrxdw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 28, 2018

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на вопрос Ангелы Меркель. Одни шутят о том, что канцлер Германии странно видит Россию, а Сибирь и вовсе кажется ей «сказочной страной». Другие же увидели в вопросе о «сибирском пальто» банальную попытку «разбавить напряженную обстановку».