Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко, чтобы напомнить о российской агрессии

Сегодня, 22:24 \\ Политика

Порошенко нарушил протокол саммита на встрече с белорусским лидером в Гомеле. 

 Украинский президент Петр Порошенко не смог сохранить самообладание на переговорах с Александром Лукашенко, в следствии чего нарушил важный протокол. 

Событие произошло в момент переговоров лидеров двух стран. Сначала все шло по правилам. Первым выступил украинский лидер, высказав свое мнение по поводу имеющихся проблем. Затем слово взял белорусский президент, он рассказал о том, что крайне важно положить конец конфликту на Донбассе, он также подчеркнул, что Минск готов всячески содействовать как Киеву, так и Москве. Однако Лукашенко подчеркнул, что его содействие будет строго ограничиваться договоренностями между Украиной и Россией. 

После этой речи Порошенко не выдержал и снова подошел к трибуне, чтобы высказаться. Это и стало нарушением в рамках саммита. Президент начал свою речь с того, что поблагодарил Лукашенко, однако затем начал рассказывать о минских соглашениях и агрессии со стороны России. 

На подобное поведение пользователи отреагировали достаточно бурно. В основном россияне всячески оскорбляли украинского лидера и обвиняли в подчинении Америке.

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Автор - Тереза Кёльн
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