На Украине в силу вступил закон о равноправии в армии

Сегодня, 17:12 \\ Политика

С 27 октября вступил в силу закон, согласно которому мужчины и женщины стали равны перед военной службой. 

 С сегодняшнего дня на Украине на официальном уровне установлено гендерная равенство среди военнослужащих. В следствие нового закона, теперь женщины смогут претендовать на исполнение воинских обязанностей наравне с мужским населением. 

Согласно данному закону проекту, женщины теперь имеют равные с мужчинами возможности, обязанности и ответственность при прохождении службы. Теперь женская часть населения может состоять в рядах армии до достижения 45 лет, в случае, если они достигают должности старшего состава, тогда срок их службы увеличивается до 60 лет. 

Единственным исключением в данном законодательстве является положение об охране материнства, так что, на беременных женщин и матерей малолетних детей данный законопроект распространяется с исключением.  

Отмечается, что совсем недавно на Украине уже вторая женщина смогла достичь должности генерала.

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Автор - Тереза Кёльн
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