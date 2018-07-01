На Украине в силу вступил закон о равноправии в армии

С 27 октября вступил в силу закон, согласно которому мужчины и женщины стали равны перед военной службой.

С сегодняшнего дня на Украине на официальном уровне установлено гендерная равенство среди военнослужащих. В следствие нового закона, теперь женщины смогут претендовать на исполнение воинских обязанностей наравне с мужским населением.

Согласно данному закону проекту, женщины теперь имеют равные с мужчинами возможности, обязанности и ответственность при прохождении службы. Теперь женская часть населения может состоять в рядах армии до достижения 45 лет, в случае, если они достигают должности старшего состава, тогда срок их службы увеличивается до 60 лет.

Единственным исключением в данном законодательстве является положение об охране материнства, так что, на беременных женщин и матерей малолетних детей данный законопроект распространяется с исключением.

Отмечается, что совсем недавно на Украине уже вторая женщина смогла достичь должности генерала.