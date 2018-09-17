Депутат Верховной Рады подал в суд на Порошенко

Парламентарий Александр Онищенко обвиняет президента и один интернет-портал в оскорблении чести, достоинства и клевете. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на официальное решение.

Депутат Верховной Рады подал иск в Печерский суд Киева после интервью Петра Порошенко для телеканала CNN. Накануне Александр Онищенко на странице в Facebook отметил, что президент Украины публично объявил его преступником, заслуживающим наказания. Тогда он пообещал отстаивать свою репутацию после клеветы, а теперь выполнил свою угрозу.

Печерский суд открыл производство. 14 января следующего года назначено предварительное заседание по иску Александра Онищенко. В решении отмечено, что истец требует моральной компенсации. В ближайшие 15 дней Петру Порошенко и его представителям необходимо составить отзыв. А после Александр Онищенко должен ответить на документ ответчика.