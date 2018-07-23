Трамп назвал свою победу на президентских выборах худшим событием для России

Президент США посетовал, что американские СМИ не замечают его достижений. Об этом он рассказал 26 октября на митинге в Северной Каролине. Событие освещал телеканал Fox News.

Дональд Трамп считает свою победу на президентских выборах очень большим преимуществом для США. По его словам, это худшее событие для России за всю её историю.

В то же время, действующий президент США выступает за улучшение дипломатических отношений с другими государствами. Он стремится "поладить" с Северной и Южной Кореей, Китаем, Японией и той же Россией. Дональд Трамп напомнил о "великолепной встрече" в Хельсинки с Владимиром Путиным, которая состоялась в средине июля. Он отметил, что американские СМИ восприняли саммит весьма негативно и не необъективно оценили его политическое значение. Президент призвал СМИ правильно оценивать результаты, которых Белый дом добивается в международной политике.