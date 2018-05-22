Трамп обвинил Twitter в предвзятости из-за подписчиков

Сегодня, 19:09 \\ Политика

Президент заметил, что социальная сеть приложила руку к удалению пользователей с его аккаунта. 

 Американский лидер Дональд Трамп проводит довольно много времени в Twitter, отмечается, что политик публикует туда почти каждую запись о своих действиях. Таким образом, он остается на связи с общественностью. Как стало известно, аккаунт Трампа насчитывает около 55 млн человек, а общее количество публикаций достигает 40 тысяч. 

Но совсем недавно президент стал замечать, что с его аккаунта начали пропадать подписчики. 

В этом он обвинил саму соцсеть, по его словам, Twitter не только удаляет его подписчиков, но и каким-то образом делает так, чтобы на его аккаунт было все тяжелее подписаться. Также он отметил, что все это происходит довольно быстрыми темпами, поэтому и становится так очевидно. Помимо этого, он провел аналогию с тем, что сейчас его аккаунт больше напоминает дирижабль, хотя раньше был реактивным кораблем. 

После этого, Трамп обвинил руководство Twitter в предвзятости. 

Но, несмотря на все это, аккаунт американского лидера остается одним из самых известных в мире.

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Автор - Тереза Кёльн
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