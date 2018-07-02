Порошенко рассказал о своих отношениях с Лукашенко

Сегодня, 16:32 \\ Политика

Президент Украины рассказал, на чем основаны его отношения с лидером Белоруссии. 

 Украинский лидер Петр Порошенко поделился тем, в каких отношениях состоят соседние Украина и Белоруссия. 

Порошенко рассказал, что между странами, точно также, как и между их лидерами, отношения вполне доверительные. Также он подчеркнул о важности безопасности, сотрудничестве, дружбе и надежности. Также украинский лидер пообещал, что сделает все от него зависящее, чтобы граница, разделяющая страны, переросла в определение мира, надежности и дружбы. 

Также, Порошенко подметил, что отношения с Белоруссией вышли на новый уровень, который необходимо поддерживать. 

Напоминаем, что с тех пор, как на Украине начались военные действия, около 150 тысяч мирных граждан в срочном порядке мигрировали в соседнюю Белоруссию. После чего МИД страны рассказал, что Белоруссия является крайне небезопасной для украинцев страной и настоятельно посоветовал воздержаться от поездок в том направлении.

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Автор - Тереза Кёльн
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