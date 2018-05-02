Макрон выразил сожаления по поводу выбора истребителей США бельгийской стороной

Недавно Бельгия выразила желание купить американские военные самолеты пятого поколения F-35 Lightning II. Президент Франции Эммануэль Макрон высказал свое сожаление по поводу выбора бельгийской стороны.

Глава Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление Бельгии по поводу выбора военно-воздушной техники. Он отметил, что лучше бы они купили немецкие Eurofighter или французские Rafale потому, что они идут вразрез с европейскими интересами.

Власти Бельгии решили купить у Соединенных Штатов Америки несколько F-35 Lightning II для службы ВВС королевства. Эти военные самолеты способны носить ядерное оружие. Премьер-министр Бельгийского королевства Шарль Мишель рассказал, что решение закупить самолеты у Америки было более выгодным в плане коммерции. В добавок, Франция так и не назвала свою точную стоимость для продажи истребителей Rafale F3R.

На пресс-конференции, которая проводилась вместе с президентом Словакии Андреем Киской, президент Франции Макрон сказал, что он не рад такому решению со стороны Бельгии. Он уверяет, что такое решение было обосновано с политической стороны, а также с определенными бельгийскими процедурами, однако, стратегически, оно идет наперекор европейским интересам.