Эксперты отреагировали на просьбу Зубко к Республики Беларусь перестать говорить по-русски

На недавнем форуме Украины и Республики Беларусь Геннадий Зубко попросил участников не говорить по-русски. На такую просьбу негативно отреагировали эксперты.

Владимир Жарихин, занимающий пост заместителя директора Института стран СНГ, дал комментарий к словам Геннадия Зубко, который призывал людей, присутствующих на форуме, не говорить по-русски. Он считает, что подобные слова выглядят патриотично в глазах украинцев, однако они могут являться попыткой создания дискриминации языковой политики внутри страны для языковых меньшинств.

Зам. директора заявил, что украинский язык является единственным элементом патриотизма Украины. Однако Украина не может понять, что беларусы, разговаривающие по-русски, являются патриотами своей страны точно так же, как жители США, которые, по сути, англоговорящие, являются патриотами Соединенных Штатов Америки, а не Великобритании. Он также добавил, что русскоговорящие беларусы не делают проблему из-за языка. Другой человек, политолог Александр Дудчак, также дерзко ответил на просьбу украинского политика. Он сказал, что жители своих стран сами выбирают язык, на котором им общаться. Дудчак добавил, что нужно относиться к таким словам, как к людям, которые не вполне здоровы.

Напомним, что в той встрече Геннадий Зубко призвал говорить своих собеседников по-белорусски, а сам говорил по-украински. Однако белорусская сторона не отреагировала на его просьбу. Кроме того, Игорь Кизим, который является послом Украины в Минске, также продолжал говорить по-русски.