Песков предлагает создать институты занятости для граждан предпенсионного возраста

Сегодня, 14:39 \\ Политика

Россия нуждается в искусственном "конструировании новых профессий". Так спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию страны заявил в Екатеринбурге на чемпионате WorldSkills Hi-Tech-2018.

 По мнению Дмитрия Пескова, среди граждан возрастом старше 50 лет назревает серьезная психологическая проблема. Пенсионная реформа вскоре потребует новых рабочих мест для пожилых людей. На этом фоне россияне захотят гарантий от государства и будут возмущены неопределенностью ситуации уже через 10-30 лет.

Чиновник предлагает создать в России среду для переобучения и трудоустройства людей предпенсионного возраста. Для этого нужно создать институты занятости, которые будут точечно разрабатывать новые профессии и адаптировать старые. Как отметил Дмитрий Песков, большими перспективами обладают различные направления дизайна. Политик уверен, что такой стратегический ход обеспечит работой множество пожилых людей и принесет пользу стране. Так он сообщил "Интерфаксу".

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Автор - Александр Лубяной
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