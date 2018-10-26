"Любили миллионы": Путин скорбит о погибшем Караченцове

Сегодня, 13:24 \\ Политика

Президент России официально прокомментировал смерть 73-летнего артиста. Его слова опубликовала пресс-служба Администрации Кремля.

 Владимир Путин признал Николая Караченцова "выдающимся артистом" в области кино и театра. Он отметил, что погибший долгие годы посвятил работе в "Ленкоме". Политический лидер запомнил актера ярким и обаятельным человеком.

Теперь Владимир Путин скорбит вместе с миллионами людей, которые любили Николая Караченцова и восхищались его стойкостью в тяжелый жизненный период. По словам президента, смерть знаменитости стала невосполнимой утратой не только для родственников и друзей, но и для всех поклонников его творчества.

О смерти Николая Караченцова стало известно 26 октября. Супруга Людмила Поргина объявила, что у актера остановились почки. После долгой и безуспешной борьбы раковая опухоль распространила метастазы по жизненно важным органам.

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Автор - Александр Лубяной
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