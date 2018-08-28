Вице-премьер Украины призвал не говорить на русском языке в Белоруссии

Сегодня, 11:47 \\ Политика

Геннадий Зубко предпочел слушать выступления участников Форума регионов на украинском или белорусском. Об этом он заявил во время своей приветственной речи.

 25 и 26 октября в Гомеле встретились представители Белоруссии и Украины. В четверг члены совместной комиссии говорили на русском языке. Они обсудили вопросы взаимодействия стран в сфере экономики и торговли. В ходе переговоров стороны достигли определенных соглашений, о чем Геннадий Зубко не забыл упомянуть.

 

Однако в пятницу вице-премьер Украины предложил несколько изменить формат заседания в рамках Форума. Он перешел на украинский и призвал белорусских политиков выступать на своем национальном языке. Впрочем, участники из Белоруссии не оценили предложение и вели разговор на русском. Среди русскоговорящих оказался и украинский посол Игорь Кизим.

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Автор - Александр Лубяной
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