Горбачев заметил старт новой гонки вооружений

США решила уничтожить все правовые механизмы сдерживания, обеспечивающие мировую безопасность после Второй мировой войны. Так бывший президент СССР написал в статье для издания The New York Times.

Поводом для материала стал выход США из ДРСМД, заключенного в 1987 году. Михаил Горбачев считает сделку большим достижением и поводом для гордости её участников. Она позволила окончить холодную войну и сократить ядерное вооружение обоих стран. Так представители России и США в 2015 году заявили об уничтожении 85% боеголовок. Однако президент Дональд Трамп решил вывести свою страну из-под обязательств ДРСМД и увеличить ядерный потенциал.

Как заметил Михаил Горбачев, в мире идет новая гонка вооружений. И её старт был положен ещё в 2002 году, когда США отказались от Договора об ограничении систем противоракетной обороны. А не так давно американцы вышли из сделки по денуклеаризации Ирана, чем усугубили свои позиции. Одновременно с этим США увеличивает оборонный бюджет.

По словам Михаила Горбачева, страна прикрывается некими нарушениями ДРСМД со стороны России. Последняя предлагала урегулировать конфликт дипломатическим путем, но получила отказ. Экс-глава СССР считает, что США умышленно избегает диалога, чтобы развязать "войну всех против всех". Как подчеркнул Михаил Горбачев, в этом противостоянии победителей не будет. В частности, если дело дойдет до ядерной атаки. Он надеется, что США образумятся и обратятся к переговорам, а её союзники откажутся предоставлять площадки для "новых американских ракет".