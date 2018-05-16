В США уволенная за расизм телеведущая потребовала 50 миллионов долларов‍

Она заключила контракт с каналом американского национального телевещания NBC, в ходе сотрудничества с которым должна была поучать не менее 25 миллионов долларов в год.

Соглашение с журналисткой из США Мегин Келли было заключено на несколько лет. Стоит отметить, что она проработала в его эфире совсем недолго - несколько месяцев и была уволена. По этой причине она уже наняла адвоката, который будет защищать ее права и постарается добиться возмещения материального ущерба. Как стало известно, она собирается потребовать с NBC 50 миллионов долларов‍.

Ранее сообщалось, что телеведущей отказали продолжать профессиональную деятельность на телеканале за расизм. Как было написано в колонке New York Post, во время трансляции своего шоу она высказала личное мнение по поводу американской политики. По ее словам, в Штатах будет неприемлемым, если белый житель выберет для Хэллоуина черную маску или сделает себе черный грим, ассоциируя эти цвета в данный праздник с нечистой силой.