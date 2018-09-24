Депутат Рады предостерег Украину от разрыва соглашения по Азовскому морю‍

Сегодня, 08:17 \\ Политика

Свое мнение в эфире канала национального телевещания "112 Украина" высказал Вадим Денисенко, который является членом "Блока Петра Порошенко", возглавляемого нынешним президентом.

 С тех пор, как полуостров Крым после референдума был присоединен к территории Российской Федерации, между ней и Украиной были резко испорчены отношения. Пик обострения по поводу вопроса с Азовским морем пришелся на начало этого года. Патруль Незалежной в марте и в августе задержал несколько российских судов, которые следовали с портов полуострова, за его незаконное посещение.

 Один из депутатов Верховной Рады Денисенко отметил, что в данной ситуации существует угроза разрыва соглашения по Азовскому морю‍. Тем не менее, он предостерег Украину от данного шага, считая, сейчас будет лучше, если обе страны будут пользоваться им. По его мнению, если договор будет расторгнут, страна может остаться проигравшей в этом вопросе.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

В почте Хиллари Клинтон нашли бомбу

 Самодельное взрывное устройство политику прислали прямо на дом. Об этом 24 октября пишет агенство The Associated Press.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

Минобороны РФ уличило США в атаке на базу Хмеймим при помощи дронов

 Беспилотниками управляли с американского самолета-разведчика. Об этом 25 октября в...

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова решила продлить свой отпуск на неделю

 Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова решила продлить свой отпуск на неделю....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ