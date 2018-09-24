Депутат Рады предостерег Украину от разрыва соглашения по Азовскому морю‍

Свое мнение в эфире канала национального телевещания "112 Украина" высказал Вадим Денисенко, который является членом "Блока Петра Порошенко", возглавляемого нынешним президентом.

С тех пор, как полуостров Крым после референдума был присоединен к территории Российской Федерации, между ней и Украиной были резко испорчены отношения. Пик обострения по поводу вопроса с Азовским морем пришелся на начало этого года. Патруль Незалежной в марте и в августе задержал несколько российских судов, которые следовали с портов полуострова, за его незаконное посещение.

Один из депутатов Верховной Рады Денисенко отметил, что в данной ситуации существует угроза разрыва соглашения по Азовскому морю‍. Тем не менее, он предостерег Украину от данного шага, считая, сейчас будет лучше, если обе страны будут пользоваться им. По его мнению, если договор будет расторгнут, страна может остаться проигравшей в этом вопросе.