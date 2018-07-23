Европарламент принял резолюцию по Азовскому морю с антироссийскими санкциями

25 октября депутаты проголосовали на сессии в Страсбурге. Большинство из них проголосовали в пользу проекта.

Таким образом, Европарламент принял резолюцию. Она призвана урегулировать конфликты между Украиной и Россией в Азовском море. Согласно требованиям, последняя должна остановить досмотры грузовых судов. В противном случае, Европа намерена усилить санкции. Антироссийские меры решили дополнить, внедряя должность специального посланника ЕС по Крыму и Донбассу.

Петр Порошенко остался доволен решением Европарламента. На своем микроблоге в Twitter президент Украины поблагодарил европейских депутатов за принятие резолюции и выразил надежду на воплощение в жизнь всех её пунктов.

Напомним, конфликт в Азовском море вспыхнул в марте 2018 года после задержания пограничниками Украины крымского судна "Норд". Спустя несколько месяцев украинцы арестовали российский танкер "Механик Погодин". Россия назвала задержания "морским терроризмом" и начала тщательнее инспектировать украинские суда при пересечении Керченского пролива.