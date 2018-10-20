Путин приказал Росгвардии ужесточить контроль за оборотом оружия

25 октября президент России принял участие в церемонии награждения офицеров и прокуроров. Ряд чиновников получили высшие звания и новые должности.

Владимир Путин отдельно обратился к руководству Росгвардии с проблемой оборота оружия в России. Он приказал гвардейцам следить за нарушениями закона в этой области. А кроме того, президент призвал сотрудников ведомства предлагать законопроекты, призванные ужесточить контроль за использованием оружия.

Стоит отметить, что на прошлой недели от Росгвардии в правительство уже поступало предложение по этому поводу. Новые правила предусматривают обязательное извещение властей о временном хранении стрелковых единиц. Кроме того, они могут регулировать транспортировку оружия воздушным транспортом.

Напомним, особенно остро проблема возникла после инцидента в Керченском политехническом колледже. Как выяснили правоохранители, подозреваемый в убийстве Владислав Росляков законно приобрел дробовик и патроны для атаки на людей.