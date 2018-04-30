Женщина впервые возглавит Эфиопию

Кандидатуру Сахле-Ворк Зеуде на пост президента Эфиопии поддержало парламентское большинство.

Впервые в истории Эфиопии руководителем страны будет женщина. Вместо досрочно покинувшего пост Мулату Тешоме, президентом Эфиопии станет Сахле-Ворк Зеуде. Её кандидатуру поддержали накануне парламентарии страны. Зеуде зарекомендовала себя, как опытный дипломат. Ее последним местом работы был аппарат генсека ООН. По эфиопским законам, главным человеком в государстве является премьер-министр, а роль президента имеет представительский характер.

Представитель премьер-министра Эфиопии в общении с прессой Фитсум Арега сообщил, что Сахле-Ворк удостоилась поддержки обеих палат парламента. Он подчеркнул, что для страны ее назначение имеет важный исторический аспект, ведь ранее женщина не занимала столь высокую должность в стране. Президентом Эфиопии Сахле-Ворк Зауде будет 6 лет, согласно Конституции.